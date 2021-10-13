مجددا.. الاطار التنسيقي يرفض نتائج الانتخابات ويؤكد: المضي بها يهدد بتعريض السلم الاهلي للخطر

2021/10/13 | 22:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رفض الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، المضي بنتائج الانتخابات، فيما اكد انه يهدد بتعريض السلم الاهلي للخطر.وذكر في بيان، “كنا قد اعلنا رفضنا لما اعلن من نتائج اولية للانتخابات وفق معطيات فنية واضحة وان ماظهر في اليومين الماضيين من فوضى في اعلان النتائج وتخبط في الاجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع قد عزز عدم […]

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الاطار التنسيقي يرفض نتائج الانتخابات ويؤكد: المضي بها يهدد بتعريض السلم الاهلي للخطر أولاً على الايام نيوز.

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