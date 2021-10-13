2021/10/13 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

عماد جميل - اعلام مفوضية الانتخابات

المفوضية: لا وجود لأي تدخل سياسي أو ضغوط تواجه عملنا

المفوضية أعلنت النتائج التي وصلتها إلكترونياً

3600 جهاز توقفت بسبب خلل فني

المحطات التي واجهت أجهزتها مشاكل ستجري فيها مطابقة بالعد والفرز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: لا وجود لأي تدخل سياسي أو ضغوط تواجه عملنا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: لا وجود لأي تدخل سياسي أو ضغوط تواجه عملنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).