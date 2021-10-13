الصدر يجمد عمل “سرايا السلام” في محافظتين

2021/10/13 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، تجميد عمل سرايا السلام في محافظتين.

وقال ابو ياسر المعاون الجهادي للصدر انه “انطلاقاً من الصالح العام، وطاعةً وتنفيذاً لتوجيهات سماحة القائد الوطني السيد مقتدى الصدر (دامت انتصاراته) تقرر تجميد عمل سرايا السلام على كافة المستويات في كل من: ١- بابل ٢- ديالى”.

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