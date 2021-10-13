2021/10/13 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميآ..العنكوشي يستقيل من رئاسة نادي الديوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميآ.. العنكوشي يستقيل من رئاسة نادي الديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميآ.. العنكوشي يستقيل من رئاسة نادي الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).