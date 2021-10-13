2021/10/13 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، من القبض على شخصين بجريمة “الدكة العشائرية” في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان مفارزها تمكنت من القاء القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخصين بجريمة “الدكة العشائرية” في ميسان المركز الخبري الوطني.

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