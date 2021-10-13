"الموانئ" العراقية تكشف تفاصيل مشروع جديد للتحكم بحركة البواخر

2021/10/13 | 22:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت الشركة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عن مشروع للتحكم بحركة البواخر.وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيادة عدد البواخر تعتمد على حجم التبادل التجاري …

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