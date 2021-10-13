كربلاء:القبض على سراق محلات تجارية..صور

2021/10/13 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة كربلاء المقدسة عن تمكن قسم

مكافحة الإجرام من القبض على ستة متهمين

خلال الأيام الماضية

واوضح بيان للشرطة حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم عن القاء القبض على

ثلاثة سراق لقيامهم بسرقة المحال

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