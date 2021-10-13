مستشار الكاظمي :من يريد ان يتقوى على الدولة سيكون مصيره كابو بكر البغدادي

2021/10/13 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون

الانتخابات مهند نعيم اي جهة تتقوى على

الدولة العراقية بمصير ابو بكر

البغدادي موضحا ان المشهد الحالي في

البلاد لا يزال متأثراً بـ"تشوّه"

التاريخ المسلح، والسلوكيات العسكري

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