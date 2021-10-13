كربلاء: دورة فلاحية حول مكافحة آفات النخيل

2021/10/13 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية

التعاونية لقضاء المركز في كربلاء

المقدسة احد أفرع الاتحاد المحلي في

المحافظة بـ (الدورة الفلاحية) حول

(مكافحة آفات النخيل) والتي أقامتها

دائرة الإرشاد والتدريب ال

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