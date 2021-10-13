خام البصرة الخفيف عند 81.93 والثقيل يسجل 76.71 دولارا للبرميل

2021/10/13 | 22:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار النفط استقراراً لليوم الثاني على التوالي، حافظت فيها على مستوى دون 84 دولاراً للبرميل.

وأشار آخر تحديث إلى أن سعر خام برنت وصل إلى ثلاثة وثمانين دولارا وثلاثة وثلاثين سنتا للبرميل، فيما بلغ سعر سلة أوبك ومعها خام العربي فائق الخفة اثنين وثمانين دولارا وسبعة وثلاثين سنتا للبرميل، فيما وصل سعر خام البصرة الخفيف إلى واحد وثمانين دولارا وثلاثة وتسعين سنتا للبرميل والثقيل منه استقر عند ستة وسبعين دولارا وواحد وسبعين سنتا للبرميل.

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