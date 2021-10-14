الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في حمص

2021/10/14 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتصدت الدفاعات الجوية السورية، لأهداف معادية في محافظة حمص.وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) في خبر مقتضب، أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر بمحافظة حمص مصدرها منطقة التنف".

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