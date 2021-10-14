فيديو يرصد اعتداء سعودي على مقيم لسرقة هاتفه.. والشرطة تتحرك

2021/10/14 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة منطقة حائل، وسط السعودية، الأربعاء، القبض على شخص اعتدى على مقيم بطعنه بآلة حادة بهدف سرقته.

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