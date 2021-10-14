لعبة نكز الخواصر بين إيران وإسرائيل، إلى أين؟ - احمد عبد الستار

2021/10/14 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_عبد_الستار أحمد عبد الستارمن المعروف والذي بات من بديهيات سياسة النظام الإيراني الجوهرية والثابتة، انتهاج إجراءات " تصدير الثورة"، المنهج السياسي الذي عمل على إتباعه في المنطقة، النظام الإيراني بعد استتباب السلطة الدينية في إيران في نهاية سبعينيات القرن الماضي.



وأبرز نتائجه الدموية المباشرة؛ الإصتطام بنظام لا يقل وحشية عنهم، نظام صدام والشروع في حرب امتدت لثمان سنوات، أدت إلى مقتل مئات الآلاف من ا ......





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