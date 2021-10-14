2021/10/14 | 00:45 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | علي الفيلي : من شروطنا للتحالف هي فهم النظام الفيدرالي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: D7pPXU-CGEY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | علي الفيلي : من شروطنا للتحالف هي فهم النظام الفيدرالي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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