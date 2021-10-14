2021/10/14 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن جائزة نوبل للسلام التي منحت لدميتري موراتوف الذي يرأس تحرير صحيفة روسية لن "تحميه" من تصنيفه بأنه "وكيل أجنبي" في حال خالف القانون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق لبوتين على فوز صحفي روسي بجائزة نوبل للسلام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق لبوتين على فوز صحفي روسي بجائزة نوبل للسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).