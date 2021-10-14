النّخبة في تونس/متى تطير السّمرة وتحضر الفكرة؟؟ - الطايع الهراغي

2021/10/14 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "إن كنت لا تدري فتلك مصيبة ** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم".



( ابن قيم الجوزيّة/ 1292-1349 ).



"قبل أن تبدأ بالشيء عليك أن تفكّر كيف تنهيه".



(جورج برنارد شو/ 1856- 1950)"أستطيع مسامحتك على عشرة أخطاء مختلفة ولكن لن أسامحك على نفس الخطإ مرّتين".



(وليام شكسبير/ 1564-1616)في تحليله لواقع المقاومة الفل ......





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