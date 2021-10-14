المرصد السوري: طائرات إسرائيلية تستهدف ميليشيات إيران من جديد في

2021/10/14 | 01:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، مراكز للميليشيات الإيرانية وبرج للاتصالات في منطقة مطار التيفور العسكري من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

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