البنك الدولي: ديون الدول الفقيرة زادت 30% بسبب الجائحة

2021/10/14 | 02:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعاعلن البنك الدولي، زيادة ديون الدول الفقيرة بنسبة 30%، فيما اشار الى ان تاثير كورونا قد يستمر لعقد من الزمن.وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي في مؤتمر صحفي ، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي فى واشنطن، أن "الجائحة أدت لدخول 100 مليون شخص في الفقر المدقع"، لافتا الى أن "هذا الأمر سيؤثر على العالم لسنوات قد تمتد لعقد من الزمن، مما يتطلب مواجهتها بشكل سريع ومن خلال نشر التنمية."وأضاف، أن "أولويتنا الحالية هي نفاذ اللقاحات للدول الفقيرة بمساعدة الدول المتقدمة التي لابد وأن تفي بتعهداتها في ذلك الأمر والإسراع بنشر اللقاحات، مع المضي قدما فيما يتعلق بتردد البعض فى تناول اللقاحات، وتشجيع الناس على تناولها."وأشاد رئيس البنك الدولي، بما شهده خلال زيارته الأخيرة لكل من الأردن والسودان، فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات، مشددا على أهمية تعاقد الدول على استيراد اللقاحات لتطعيم مواطنيها.وأشار رئيس البنك الدولى، الى أن ديون الدول الفقيرة زادت بنسبة 30‎%‎ مما يتطلب جدولتها، نظرا للصعوبات التي تواجهها تلك الدول نتيجة جائحة كورونا.

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