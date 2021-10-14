إردوغان يشطب 3 مناصب عليا في البنك المركزي.. والليرة تهوي أمام الدولار

2021/10/14 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان قرارا نشر في الجريدة الرسمية وشطب بموجبه 3 أسماء ضمن المناصب العليا في البنك المركزي.

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