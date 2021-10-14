"خطأ كبير".. قطر تحذر من "عزل" أفغانستان بعد سيطرة طالبان

2021/10/14 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، إن عزل أفغانستان وقادتها الجدد من حركة طالبان "لن يكون إجابة أبدا"، مشيرا إلى أن التعامل مع المتمردين السابقين يمكن أن يعزز "الأصوات الأكثر اعتدالا بينهم"

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