2021/10/14 | 03:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبات ريال مدريد مهددًا بخسارة أحد لاعبيه البارزين في خط الدفاع، أمام برشلونة في الكلاسيكو يوم 24 تشرين أول الجاري، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.ويتعلق الأمر بإيدير ميليتاو، مدافع الفريق الملكي، الذي تعرض لإصابة في مباراة البرازيل وكولومبيا، خلال التوقف الدولي الجاري.ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميليتاو يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيمن.وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيترك منتخب بلاده ويعود إلى ريال مدريد، لكن هناك شكوكًا حول لحاقه بمباراتي شاختار في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الليجا.وأوضحت أن النادي الملكي ينتظر وصول المدافع البرازيلي، من أجل إجراء المزيد من الاختبارات الطبية، وتقييم الإصابة بدقة.وذكرت "ماركا" أن كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرينجي، بات في مشكلة الآن، نظرًا لأن ميليتاو من اللاعبين "غير القابلين للمس" في تشكيلة المدير الفني الإيطالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابة قد تبعد ميليتاو عن الكلاسيكو الإسباني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابة قد تبعد ميليتاو عن الكلاسيكو الإسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).