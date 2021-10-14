بينها العطور والشامبو... دراسة تحذر من منتجات

2021/10/14 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة طبية حديثة من أن المواد الكيميائية التي تسمى الفثالات، والتي تدخل ضمن مكونات مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، قد تتسبب في الوفاة المبكرة

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