مبادرات أميركية لمحاربة إنكار الهولوكوست ومعادة السامية في العالم

2021/10/14 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير، أنتوني بلينكن، ألقى كلمة افتراضية أمام "منتدى مالمو الدولي" حول إحياء ذكرى الهولوكوست ومحاربة معاداة السامية الذي استضافته حكومة السويد الأربعاء

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