كشف معلومات عن منفذ الهجوم الدامي بالقوس في النرويج.. ومصادر تربطه بالإسلام

2021/10/14 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة النرويجية، ليل الأربعاء الخميس، معلومات عن الشخص الذي نفذ هجوما بواسطة قوس للرماية أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في مدينة كونغسبرغ جنوب شرقي النروج.

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