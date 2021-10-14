بالصور.. والدة أمير قطر الشيخة موزا تستقبل الملكة رانيا بالدوحة

2021/10/14 | 06:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الملكة رانيا العبدالله التي ترافق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في زيارة الدوحة.

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