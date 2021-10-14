مدرب باريس سان جيرمان: مصير مبابي لايزال معلقا

2021/10/14 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مدرب نادي باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، أن مصير نجم الفريق، كيليان مبابي، لا يزال معلقا، لافتا إلى أن كل شيء لا يزال ممكنا، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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