كاشفا جنسيتها.. محمد رمضان ينشر فيديو جديد للرقص مع مضيفة طيران

2021/10/14 | 07:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو جديد له مع مضيفتي الطيران على طائرته الخاصة وذلك بعد التفاعل الواسع الذي أثاره مقطع الفيديو الأول له معهما بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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