"أمر نادر".. تركي وتركيّة هما الأطول في العالم

2021/10/14 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عن التركية، روميسا جيلجي، كأطول امرأة في العالم بطولها الذي يصل إلى 215.16cm، بحسب موقع "غينيس" للأرقام القياسية.

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