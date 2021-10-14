اقتراح بعدم تناول الأسبيرين يوميًا لتجنب النوبات القلبية.. لماذا هذا التغيير؟

2021/10/14 | 07:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لسنوات، كان يوصى بتناول جرعة يومية من الأسبيرين للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.لكن فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية تقترح تغييرات جديدة على هذه التوصيات.

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