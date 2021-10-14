2021/10/14 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس المراجعة الدورية بين الوكالات على نقل يمني وأفغاني من معتقلي غوانتامو إلى عمان وأفغانستان، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

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