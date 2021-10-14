قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 11 - طلال الربيعي

2021/10/14 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي أفريقيافي أوائل عام 2017، بدأت الولايات المتحدة في شن ضربات بطائرات بدون طيار في الصومال ضد مقاتلي حركة الشباب.



Al-Shabaab (militant group)https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shabaab_(militant_group)أسفر هجوم يوم 16 يوليو عن مقتل 8 أشخاص.



Somali al-Shabab commanders killed in ......





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