أحاديث ما بعد التقاعد (3) - محمد حسين يونس

2021/10/14 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس نكمل الحديث لو أنني وجدت مائة قاريء ( باللغة العربية ) مهتم بإكمال هذا المقال لأخرة ..



فسأكون محظوظا ..



رغم أنه يحتوى علي معلومات يدرسها أطفال اليابان أو أوروبا و تقدم لهم بأكثر من طريقة ..



و وسيلة .



بمعني ماذا تعني كلمة كون ..أو أكوان لمن يتحرك من البيت للغيط ..



ممتطيا ظهر حمار..



و يستقي معلوماته من فقية القرية سواء كان شيخا أو قسا ..أو من تلفزيون يتعمد أن يكون سطحي ..



و تافه .



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