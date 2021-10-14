نظرية الشيطان - عباس علي العلي

2021/10/14 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي يقول الصحفي الهندي شاوان باهماري كنت في أول عملي كصحفي في صحيفة محليو في بومباي وفي قسم التحقيقات كثيرا ما أسم بمنطقة في وسط المدينة القديمة يقول الناس عنها أنها بيت الشيطان أو وكر الشيطان، كانت هذه المنطقة من أكثر مناطق المدينة عنفا وإجراما حتى أن الشرطة لا تستطيع الدخول إليها، في مهمة بعتني مديري لأجراء مقابلة صحفية من أحد الذين كانوا مختطفين من رجال هذه المنطقة، وفعلا ذهبت وأجريت المقابلة في أ ......





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