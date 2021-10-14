تركيا تنشر فيديو

2021/10/14 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، عن احباطها محاولة تهريب عسكري إيراني سابق موجود في تركيا إلى بلاده عبر "عملاء إيرانيين"، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

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