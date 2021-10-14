هذا ما يفعله تناول الكثير من الملح في الجسم..والحل بهذا النوع البديل

2021/10/14 | 08:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول الكثير من الملح يمكن أن يقتلك.وسيؤدي تناول الملح المفرط إلى وفاة ما يقدر بنحو 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هذا العام.وستحدث أربع من كل خمس حالات وفاة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

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