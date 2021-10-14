أمريكا تقلب الطاولة على كوستاريكا بتصفيات كأس العالم

2021/10/14 | 08:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعافت الولايات المتحدة من اهتزاز شباكها بهدف في الدقيقة الأولى لتفوز 2-1 على ضيفتها كوستاريكا، في مباراة أقيمت فجر اليوم الخميس، ضمن تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لمونديال قطر.وبعد خسارتها المفاجئة 0-1 […]

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