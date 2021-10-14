2021/10/14 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاكم أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية غيابيا في محكمة إيطالية يوم الخميس، للاشتباه في ضلوعهم في خطف طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، وقتله في القاهرة عام 2016.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينهم الرئيس السابق للأمن الوطني.. إيطاليا تحاكم 4 ضباط مصريين في قتل ريجيني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بينهم الرئيس السابق للأمن الوطني.. إيطاليا تحاكم 4 ضباط مصريين في قتل ريجيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).