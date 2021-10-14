١٠٧ مليارات دينار قيمة العجز في مبالغ الاعانات الاجتماعية

2021/10/14 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طالبت هيئة الحماية الاجتماعيَّة الحكومة بضرورة الاسراع في سدِّ العجز المالي الخاص بمبالغ الاعانات الممنوحة للأسر التي تعيش تحت خط الفقر البالغ عددها اكثر من مليون و(400) ألف أسرة في بغداد والمحافظات.

وقالت رئيس الهيئة هدى سجاد محمود في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "قيمة العجز المالي يبلغ (107) مليارات دينار، إذ سيظهر في الدفعة الاخيرة من هذا العام، مما سيضطر إلى اتخاذ اجراءات قد تلحق الضرر بالفقراء، وهو امر يتم السعي لتلافيه".

واضافت أنَّ "هناك عددا من الحلول تم طرحها لسد العجز الحاصل في الدفعة الاخيرة التي يصل مبلغها الاجمالي إلى (304) مليارات دينار، بما لا يلحق الضرر بالأسر التي تعيش تحت مستوى خط الفقر، فضلا عن التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية في تلك الاسر التي تمثل الحلقة الاضعف في المجتمع".

وبينت محمود أنَّ "الحلول المطروحة تتمثل باسترجاع مبلغ (70) مليار دينار، تمت مناقلتها من تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية إلى هيئة ذوي الاعاقة لسد العجز"، منوهة بأنَّ "اللجنة المالية البرلمانية السابقة قد خفضت التخصيصات العامة للهيئة في موازنة العام الحالي، مما خلق وضعا صعبا للايفاء بالتزاماتها".

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