2021/10/14 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تستعد مديريــة المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية، لإبــــرام عـقـد مـع شركة عالمية لتنفيذ مشروع توحيد لـوحـات المـركـبـات باللغة الانكليزية بالتنسيق مع اقليم كردستان.وقال مدير عام مديرية المرور العامة طارق اسماعيل الربيعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد بصدد الاتفاق مع كردستان لتوحيد لوحات المركبات المركز الخبري الوطني.

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