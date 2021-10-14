2021/10/14 | 09:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: EY5k_ElHSaw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا قال الممثل اللبناني عباس_جعفر عن مقارنته بالنجم تيم_حسن؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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