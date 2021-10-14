هذه الأعراض التي يسببها فيروس كورونا لدى المرأة الحامل

2021/10/14 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراستان جديدتان أن النساء الحوامل اللواتي يُصبن بأعراض "كوفيد-19"، يتعرضن لمضاعفات طارئة ومشاكل أخرى في حملهن.ليس ذلك فحسب، وإنما يمكن أن يتسبب المرض بتعريض أطفالهن للخطر.

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