المرور تعلن تفاصيل مشروع لتوحيد أرقام السيارات في العراق

2021/10/14 | 09:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن مشروع لتوحيد لوحات تسجيل السيارات في عموم البلاد.

وقال مدير عام مديرية المرور العامة طارق إسماعيل الربيعي في تصريح، إنّ دائرته "اعتمدت ورقة عمل بالتنسيق مع إقليم كردستان، تتضمن توحيد أرقام المركبات باللغة الإنجليزية كما معمول به في جميع الدول".

وأضاف الربيعي، أنّ "اللوحات الرقمية الجديدة ستكون بحجم اللوحات السابقة وبالألوان نفسها، الأبيض للخصوصي والأحمر للأجرة، والأزرق للحكومي، والأخضر للجيش، فضلاً عن أنها تتضمن رمزًا معينًا لكل محافظة يستعان به بدل الاسم".

وبين الربيعي، أنّ "وزارة الداخلية تستعد لإبرام عقد مع شركة عالمية متخصصة باللوحات لفتح خط إنتاجي لها في بغداد لضمان سرعة إنجاز العمل، ومنحها ضمن وقت زمني قياسي لصاحب المركبة، وكذلك تجنب الفروقات المالية التي سيوفرها الخط في حال طبع اللوحات في الخارج".

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