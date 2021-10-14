2021/10/14 | 09:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبّار الكواز متى يكون اليومُ غدا؟!ومن يحثُّ الخطى وهي تتسارع للنيل من ساعاته؟!...والساعات في زحفها القديمتدقّ كلّما حطّت عقاربُها في مكان ما.. ترابيا رمليا مائيا زجاجيا خشبياأو جسدا له خوار الساعاتِفالساعاتُأجراسُها أرواحُ من مسكوا الزوالَ نكاية بالغد...أقلّبُ أوراقَ حياتي حين أرى واحدةً منها رفعت رأسَها لتحرّفَ مسارَ الوقت.- الوقت جغرافياوالأوراق تاريخوالأقلام خوفٌ-وما من قلمٍ يكتبُ تأريخَنا إلّا بنقيعِ تمرٍ ودمٍ..من سيرمّم ما ضاع منّا في آبار الرؤيا وفي مكائد الايام؟أغدُنا؟! أم اليومُ؟!أم الأمسُ؟! فالكلّ بلا استثناءٍ نائمون في إسطبلات الزمن.وبلا كأس ملأته الشظايا في خاصرة الحروب.ظلّ الغدُ واقفاً في انتظارنابابتسامته الخفيّةوبدموعه المزيفةيدركُ قبل رحيلهأنّ عمرَه قصيرٌ.وإنّ أربعا وعشرين ساعةً كافيةٌ لنقله الى مقابر الضبابوهكذااااأبقى أُقلّب أوراقَ أيامي بلا أوهام أو اعتماد على فكرة التأجيل.فالتأجيلُ وثاقُ للأيام الأيام التي تلتفّ حولنا لترتديَ مظهرَها الزائفَ المسمّى (غدا)فما عادت أياما بل حجاراتٌ سجيلٍتورث الارضَ لعنةَ (ابليس).أوشكّ (عطيل) أو حَيرة (أوديب)أو جنون (قيس)حين لم يوشموا أيامه بعقابيلَ عشقه الصوفي.في متاهات (الربع الخالي).كلّ ذرة رمل تحيطني هي الغدُ وأنا الزائلُ قبل اندثار أسوار (بابل)أو احتراق (بغداد) في خضمّ ظنون (كانون)فلستُ سادرا في غيّي أنا دائما ما أكرّر لعبةَ الأيام وما زلتُ أخشى الغدَالمجهولَ الواقفَ في الطرف الآخر من (المتوسط).وهو ينذرنا بانحدار التكنولوجيا واحتراق أجنحة بساط الريح السحريَّة وتهشّم درّةَ الرؤيافي محافل سحرة الخطب الهوائية.أيّها الغدُاِبقَ واقفا حتى تهزمَ ابتسامتك الماكرةَ التي تعدّ الايامَعكس عقاربِ الساعةوتحيل الغدَ الى أمسٍ مظلمٍ في كلّ أركانه

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