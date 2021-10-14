مقتل جندي سوري وإصابة 3 آخرين في هجوم إسرائيلي على تدمر

2021/10/14 | 09:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جندي، وإصابة 3 آخرين في هجوم جوي إسرائيلي على منطقة تدمر بمحافظة حمص، مساء أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب على فيس بوك، أن هجوم ليلة أمس استهدف برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، وتسبب في بعض الخسائر المادية.

وجاء الهجوم بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية منذ أيام أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على ريف حمص، وتسبب في إصابة 6 جنود سوريين وخسائر مادية.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على أهداف لإيران في سوريا، حيث تتمركز قوات تدعمها طهران بينها جماعة حزب الله اللبنانية، منذ انتشارها لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع السوري منذ 2011.

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