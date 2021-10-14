بوتن يحذر: مقاتلون من سوريا والعراق يدخلون أفغانستان

2021/10/14 | 09:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، من أن مقاتلين متشددين من العراق وسوريا بدأوا يدخلون أفغانستان.

وقال الرئيس الروسي خلال لقاء عبر الفيديو عقده مع قادة أجهزة الاستخبارات في جمهوريات سوفياتية سابقة، إن الوضع في أفغانستان ليس سهلا، كاشفاً عن انتقال لمقاتلين متمرّسين في العمليات العسكرية من العراق وسوريا إلى أفغانستان.



يبدي الكرملين قلقه إزاء إمكان تمدد انعدام الاستقرار إلى آسيا الوسطى، حيث تقيم روسيا قواعد عسكرية.

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