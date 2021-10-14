واشنطن تلوّح بخيار عسكري ضد إيران إذا فشل الحل الدبلوماسي

2021/10/14 | 09:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوّحت الولايات المتحدة باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي في منعها من حيازة سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في واشنطن إن الولايات المتحدة تعتبر أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل، لتجنّب حيازة إيران السلاح النووي، لكننا جاهزون للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران مسارها.

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