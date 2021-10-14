تصريحات مستشار رئيس الوزراء “مهند نعيم” لا تعبر عن وجهة نظر الحكومة

2021/10/14 | 09:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر حكومي للتغيير بان التصريحات التي ادلى بها مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات مهند نعيم تعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تعبر عن وجهة نظر الحكومة العراقية

المصدر اكد ان المواقف التي تتعلق بالجانب الأمني تصدر فقط عن الجهات الأمنية المختصة والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، وان دور المستشار مهند نعيم هو تقديم الاستشارة الى رئيس الوزراء حصراً في بعض الجوانب التي تخص ضمان الامن الانتخابي وسير العملية الانتخابية.

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