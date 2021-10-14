2021/10/14 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 239 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 239.121.766، وإجمالي الوفيات4.873.471.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ719515 حالة وفاة، […]

ظهرت المقالة الوفيات أكثر من 4.8 مليون حالة..



قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا أولاً على الايام نيوز.

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