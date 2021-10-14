2021/10/14 | 10:00 - المصدر: عين العراق

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الخميس 14 أكتوبر 2021 | 09:44 صباحاً

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400 ألف طالب يتوجهون لاداء امتحانات الدور الثاني لمرحلة الثالث المتوسط

يتوجه اليوم 400 الف طالب وطالبة في عموم البلد لاداء امتحانات الدور الثاني الوزاريَّة لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، إنه “تمت تهيئة القاعات الامتحانية وتوزيع الطلبة حسب الموقع الجغرافي للمدارس وسكنهم، وكذلك جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المستلزمات الخاصة بانجاح سير الامتحانات”.

ودعا السعدون “الطلبة إلى الابتعاد عن جميع اساليب الغش التي تؤثر في نتائجهم واستثمار فرصة امتحان الدور الثاني من اجل تحقيق النجاح بمجهودهم الشخصي، لاسيما أنَّ الوزارة قامت بتكييف المناهج وتبث دروسا عبر فضائية التلفزيون التربوي من اجل ايصال المعلومة العلمية”.

وأوضح، أنه “تم التنسيق مع الاجهزة الامنية لحماية المراكز الامتحانية، فضلا عن توفير المفارز الطبية التي ستقوم بمتابعة الجانب الصحي والوقائي منعا لانتشار كورونا”.

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