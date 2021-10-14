ذي قار تنتظر 4 مشاريع استثمارية بقيمة 500 مليار دينار

2021/10/14 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت مديرية زراعة محافظة ذي قار، الخميس، ان المحافظة بانتظار اطلاق أربعة مشاريع استثماريَّة في قطاعي الدواجن وصناعة الاغذية بكلفة تصل قيمتها إلى نحو 500 مليار دينار، بينما يتوقع أن توفر تلك المشاريع ثلاثة الاف فرصة.

وقال مدير عام الدائرة صالح هادي، إنَّ "المديرية وافقت على تخصيص أربعة الاف دونم لاقامة المشاريع التي تنفذها إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المحافظة وبكلفة تصل قيمتها لنحو 500 مليار دينار"، وفقاً لـ"الصباح".

وأوضح أنَّ "الشركة المتعاقد معها تنفذ مشاريعها في أربعة قطاعات حيوية منها الدواجن وصناعة الاغذية التي تؤمن حاجة السوق المحلية من بيض المائدة واللحوم والاسماك فضلا عن توفير اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل".

واضاف أنَّ "مدة انجاز المشاريع حددت بثمانية عشر شهرا من تاريخ المباشرة"، لافتا إلى أنَّ "من بين المشاريع الأربعة التي جرى التعاقد عليها في المحافظة مشروعين لانتاج وتفقيس بيض الدجاج وتربية الاسماك بالنظام المغلق إلى جانب تخصيص الف دونم للشركة المستثمرة نفسها لانتاج اللحوم والبسترة المفتوحة والمغطى الزراعي".

في سياق متصل ذكر مدير عام زراعة ذي قار أنَّ "الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت كشوفات ودراسات بشأن عدد من المشاريع الزراعية المقترحة من قبل المديرية لغرض تمويلها من صندوق اعمار ذي قار ومن بينها تاهيل بنى تحتية ستراتيجية إلى جانب مشاريع حيوية أخرى تسهم في دعم قطاع الزراعة في المحافظة إلى جانب إيجاد فرص عمل للشباب وخريجي الكليات والاقسام الزراعية".

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